В Роспотребнадзоре заявили о снижении эпидемического процесса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается уверенное снижение числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" специалист отметила, что данная тенденция сохраняется на фоне увеличения объемов тестирования.
"При все увеличивающемся количестве обследованных лиц мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Это как раз характеристика эпидпроцесса, который идет на снижение уверенно без обратного какого-то развития, ни в одном из регионов этого сегодня не происходит", – объяснила Попова.
Ранее об аналогичной тенденции в отношении Московского региона заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в дальнейшем о снижении числа выявленных случаев можно будет говорить, если граждане продолжат соблюдать профилактические правила.
Согласно последним данным, тесты на коронавирус в России сдали более 9 миллионов граждан. В целом по стране было произведено 10 миллионов тестов на COVID-19.
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