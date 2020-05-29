Тесты на COVID-19 в РФ сдали более 9 миллионов граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что свыше 9 миллионов человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом она рассказала в ходе брифинга, передает ТАСС.
"Уже сейчас можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 миллионов исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования, составляет 9 миллионов 354 тысячи. Это серьезные цифры, которые дают нам основание рассчитывать на то, что мы максимальное количество, которое возможно на сегодняшний день, выявляем", – подчеркнула Голикова.
Ранее Голикова сказала, что в Московском регионе наблюдается тенденция, связанная со снижением случаев заболевания COVID-19. При этом о дальнейших темпах снижения числа новых случаев можно будет говорить только на основе данных о соблюдении жителями столицы правил по профилактике инфекции, добавила вице-премьер РФ.
Известно, что на коронавирус проверяют людей с явными симптомами, тех, кто с ними контактировал, а также граждан, которые вернулись домой из-за границы. На борьбу с инфекцией работает свыше 700 лабораторий по стране.
В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374. В Москве за последние сутки подтвердили 2 332 новых случая заболевания коронавирусом.
В Москве отмечается большой спрос на тестирование на антитела к коронавирусу
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