Решение ввести режим самоизоляции в России было правильным – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала решение ввести в России режим самоизоляции правильным. Об этом сообщает ТАСС.

"Я считаю, что это было абсолютно правильное решение", – заявила представитель кабмина на брифинге в Доме правительства.

Голикова отметила, что региональные власти постепенно снижают степень серьезности ограничений. В данном случае, как заявила вице-премьер, необходимо исключить риски повторной необходимости в изоляции граждан.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, в регионах страны решения по снятию коронавирусных ограничений должны приниматься автономно. При этом требуется учитывать как сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, так и прогнозы.

В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374. В столице за последние сутки подтверждено 2 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

