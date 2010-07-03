В Госдуме выступили против "отцовского капитала" для полных семей

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В Госдуме раскритиковали идею "отцовского капитала" для полных семей, сообщает ИА "НСН".

Как пояснила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, материнский капитал уже является семейным. По ее мнению, в отдельных выплатах могут нуждаться только отцы-одиночки.

"Нет, два материнских капитала − это исключено", − заявила депутат. Исключение составляют случаи, когда "мужчина воспитывает один детей, а женщина или умерла или лишена прав". Тогда "это нормально, что отцовский капитал должен быть", подчеркнула Плетнева.

Ранее сообщалось, что Общественная палата планирует обратиться к правительству с предложением об "отцовском капитале", то есть о начислении выплат отцам за третьего ребенка. Предполагается, что субсидию смогут получать россияне, которые состоят в официальном браке и проживают с семьей.

Ранее идею "отцовского капитала" поддержали в Национальном родительском комитете. Его глава Ирина Волынец отметила, что субсидия нацелена на сохранение традиционной модели семьи и на стимулирование демографического роста.



Между тем в министерстве труда и соцзащиты заявили, что пока не знакомы с предложением Общественной палаты.