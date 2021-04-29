В ПФР объяснили, как будут выплачиваться майские пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, по какому принципу будут выплачиваться пенсии в мае с учетом праздничных и нерабочих дней. Об этом сообщает "Российская газета".
По данным фонда, средства пенсионерам перечислят заранее. При этом если банки будут закрыты, то средства на карточки клиентов поступят в конце апреля. В случае если кредитная организация продолжит функционировать с 1 по 10 мая, то зачисление пенсий может быть произведено в обычном режиме.
Что касается почтовой или иной доставки пенсии, то в этом случае, скорее всего, выплаты доставят по ранее утвержденному графику. При этом следует учитывать географическую специфику того или иного региона.
В центральной части России 1 и 9 мая будут выходными днями для отделений почтовой связи. 30 апреля и 8 мая организации будут работать по установленному режиму работы, но на час меньше.
2 мая отделения почты также будут доступны по установленному режиму работы, 3 мая – по режиму работы в субботу, 10 мая – по режиму работы в воскресенье.
Ранее в апреле ПФР подготовил временные правила предоставления услуг из-за коронавируса до 1 января 2022 года. В частности, регламентируется порядок дистанционного общения с гражданами и обработки обращений.
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