Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:44

ПФР подготовил временные правила предоставления услуг из-за коронавируса до 2022 года

общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пенсионный фонд России (ПФР) разработал временные правила предоставления услуг в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать до 1 января 2022 года. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации. Настоящее постановление действует до 1 января 2022 года", – говорится в документе.

Временный порядок предусматривает использование дистанционной формы обращения граждан в территориальные органы ПФР для получения ряда государственных услуг в текущем году. В их числе указаны услуги по установлению и выплате страховых пенсий, компенсационных выплат и ежемесячной денежной выплаты.

В проекте уточняется, что при необходимости граждане смогут обратиться в ПФР по телефону и электронной почте.

Ранее Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Это значит, что безработных можно регистрировать в дистанционном формате с помощью портала "Работа в России". Кроме того, пособия по безработице можно оформлять через личный кабинет на портале госуслуг.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать