ПФР подготовил временные правила предоставления услуг из-за коронавируса до 2022 года

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Пенсионный фонд России (ПФР) разработал временные правила предоставления услуг в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать до 1 января 2022 года. Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации. Настоящее постановление действует до 1 января 2022 года", – говорится в документе.

Временный порядок предусматривает использование дистанционной формы обращения граждан в территориальные органы ПФР для получения ряда государственных услуг в текущем году. В их числе указаны услуги по установлению и выплате страховых пенсий, компенсационных выплат и ежемесячной денежной выплаты.

В проекте уточняется, что при необходимости граждане смогут обратиться в ПФР по телефону и электронной почте.

Ранее Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Это значит, что безработных можно регистрировать в дистанционном формате с помощью портала "Работа в России". Кроме того, пособия по безработице можно оформлять через личный кабинет на портале госуслуг.