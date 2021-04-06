Кабмин внес в Госдуму законопроект о возможности удаленного участия в заседаниях суда

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Законопроект, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, внесло в Госдуму правительство. Он опубликован в думской электронной базе.
Также в документе говорится о закреплении возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации.
Согласно проекту закона, через портал госуслуг либо через информационную систему можно будет подать исковое заявление, заявление, жалобу, представление и иные документы.
"Участники процесса смогут участвовать в судебном заседании через веб-конференции. Для этого необходимо заявление ходатайства об этом, а также наличие технической возможности в суде", – говорится в пояснительной записке.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает упрощение процесса получения данных о смерти должника Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
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