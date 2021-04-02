В ГД внесен законопроект об упрощении передачи в ФССП сведений о смерти должников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Кабмин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает упрощение процесса получения данных о смерти должника Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона ФССП России наделяется полномочием по получению сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС, в формате широковещательной рассылки", – говорится в тексте пояснительной записки.
Авторы пояснили, что по действующему закону ФССП получает данные о смерти должника по запросу, что "в некоторых случаях не является достаточным для своевременного и оперативного приостановления либо завершения исполнительного производства".
По мнению законодателей, упрощенное предоставление ФССП данных сведений позволит оптимизировать и ускорить процесс прекращения исполнительного производства, что в свою очередь уменьшит затраты на его осуществление. Кроме того, нововведение избавит наследников умершего должника от необходимости обращаться в ФССП для приостановления процесса взыскания.
Ранее стало известно, что в мае Госдума планирует принять законопроект "Об исполнительном производстве", согласно которому приставы не смогут забрать доход, эквивалентный прожиточному минимуму, необходимый для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении.
С поручением принять поправки в законодательство, предусматривающие защиту минимального дохода граждан от взыскания по долговым обязательствам, выступил Владимир Путин.
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