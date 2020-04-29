Более 1 тыс российских военных заражено коронавирусом – Минобороны

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До 1044 человек увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих в ВС РФ. Такие данные приводятся в бюллетене на сайте министерства обороны страны.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля сего года установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами", – говорится в сообщении.

Все инфицированные в настоящее время проходят лечение. В частности, 332 военных лечатся в госпиталях Минобороны РФ, в изоляторах по месту службы проходят процедуры 253 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 8 военнослужащих. Также 451 военный изолирован на дому.

Ранее сообщалось о том, что COVID-19 подтвердился у 901 военнослужащего. Такие данные были приведены по состоянию с марта по 27 апреля.