В "Гознаке" рассказали, насколько опасны наличные деньги в условиях коронавируса

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Гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук заявил, что наличные деньги как переносчик вирусных инфекций не более опасны, чем любые другие предметы публичного использования, сообщает ТАСС.

Во время видеоконференции, организованной Ассоциацией банков России, он отметил, что тема о том, что банкноты могут быть переносчиком болезнетворных реагентов – бактерий, вирусов или грибков – развивается последние десятилетия.

Транчук ссылается на исследования, согласно которым банкноты "являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении: то есть ручки двери, общественный транспорт и все что с этим связано".

Он отметил, что пластиковые деньги "в каком-то смысле лучше", но когда красочный слой на таких купюрах начинает трескаться, они также становятся питательной средой для колоний бактерий, как и бумажные деньги.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в условиях распространения коронавируса бесконтактные платежи являются наиболее безопасным методом оплаты , поскольку вирус может оставаться некоторое время на банкнотах и картах.

В Банке России сообщали, что кредитным организациям выдаются "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. По данным ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня.