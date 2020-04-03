Россиян предостерегли от использования наличных в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роскачестве призвали россиян отказаться от наличных платежей в период пандемии коронавирусной инфекции. Гражданам рекомендовали пользоваться исключительно банковскими картами, передает "Газета.ру".

Отмечается, что купюры могут являться переносчиками инфекции.

"Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго", – сообщили специалисты ведомства.

Для того чтобы обезопасить себя во время покупок, их рекомендуется оплачивать карточками, телефонами с функцией NFC или смарт-часами. При этом все указанные средства необходимо дезинфицировать после контакта с терминалом.

В случае, если отказаться от наличных средств невозможно, важно помнить о правилах гигиены и воздержаться от прикосновения руками к лицу после осуществления платежа. При первой же возможности необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее пассажирам Московского метрополитена посоветовали оплачивать проездные удаленным способом. В частности, сделать это можно через приложение. Безналично оплатить поездку можно с помощью телефона, банковской карты. Для этого нужно, чтобы смартфоны поддерживали PayPass и PayWave, а у карт была опция бесконтактной оплаты.