Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 480 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 610. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 480 человек", – рассказала вице-мэр.
Перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Ракова еще раз призвала россиян не заниматься самолечением и при первых признаках простуды вызвать врача, который назначит конкретное лечение в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.
Ранее сообщалось, что в Москве провели уже 730 тысяч тестов на выявление коронавируса. В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на COVID-19. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира.
Ежедневно анализы на коронавирус сдает свыше 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.
За прошедшие сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции.
Несколько частных лабораторий начнут делать тесты на антитела к коронавирусу
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