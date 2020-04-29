Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 480 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 610. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 480 человек", – рассказала вице-мэр.

Перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Ракова еще раз призвала россиян не заниматься самолечением и при первых признаках простуды вызвать врача, который назначит конкретное лечение в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Ранее сообщалось, что в Москве провели уже 730 тысяч тестов на выявление коронавируса. В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на COVID-19. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира.

Ежедневно анализы на коронавирус сдает свыше 25 тысяч человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.

За прошедшие сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции.

