Москвичей предупредили о дожде после 10:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в пятницу, 29 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

При этом синоптик отметил, что в Москве дождь начнется не ранее 10:00–11:00.

"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор атлантического циклона, погода облачная, с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди", – цитирует Леуса ТАСС.

Температура воздуха в Москве прогреется до 9–11 градусов тепла, в Московской области – до 7–12 градусов, что выше климатической нормы на 4–5 градусов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 марта, существенных осадков ждать не стоит, а столбики термометров покажут 12–14 градусов.

28 марта стал самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. В 13:00 воздух прогрелся до 9,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было у прежнего лидера – дня 22 марта.

При этом синоптики считают, что 28 марта не останется в лидерах по температуре надолго. В субботу, 30 марта, воздух в Москве прогреется еще сильнее.