До 10 градусов тепла и небольшой дождь ожидается в Москве 29 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидается в Москве и Московской области в пятницу, 29 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 6 до 11 градусов.

Скорость южного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

В предстоящие выходные, 30 и 31 марта, в Москве ожидается до 16 градусов тепла. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что первым признаком устойчивого прихода весны в город является плюсовая температура ночью – а в ночь на 29 марта она составила от 2 до 4 градусов.

Вильфанд ранее также рассказал, как долго в Москве будет таять снег. По его словам, несмотря на теплую погоду, снег сохранится в столице и в первой декаде апреля. При этом в лесах снег не будет таять еще дольше.

