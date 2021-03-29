Жириновский заявил, что маски останутся "на все времена"

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Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим. По его словам, маски надо будет носить не только в пандемию, сообщает РИА Новости.

"Могли бы все 100% сидеть в масках и запомнить, что маски – это не на период пандемии, на все времена теперь уже", – сказал Жириновский во время первого заседания Центризбиркома в новом составе.

Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на замечание главы ЛДПР, заявила, что у всех членов комиссии есть прививки. Она также напомнила, что ранее прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса введены в регионах. Так, в Бурятии без справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 придется соблюдать двухнедельный карантин.