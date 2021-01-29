Власти столицы планируют после пандемии провести массовую диспансеризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти столицы планируют провести после завершения пандемии коронавирусной инфекции массовую диспансеризацию. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными. Ну и, конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли выделить должного внимания этому направлению", – сказала Ракова в эфире телеканала НТВ.

Ранее Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России. Глава государства отметил, что в России показатели по летальности в целом являются удовлетворительными по сравнению с другими странами.

До этого сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов также заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.

В России за прошедшие сутки выявили 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 208 пациентов. Всего в РФ зарегистрировано 3 793 810 случаев коронавируса.

