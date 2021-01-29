Возможность переливания плазмы вакцинированных от COVID-19 изучат в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские клиники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, изучают возможность использования плазмы с антителами доноров, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, метод переливания плазмы больным коронавирусом уже доказал свою эффективность.

По ее словам, Москва стала первым городом, который для всего объема переливаемой плазмы проводит исследование на наличие и количество вируснейтрализующих антител.

"С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию", – отметила Ракова.

Окончательное решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы будет принято, когда исследования завершатся, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин ранее сообщил, что донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу с апреля 2020 года стали порядка 10,5 тысячи москвичей.

Также отмечалось, что более 16 процентов от общего количества сдавших плазму – люди от 18 до 25 лет, еще 34 процента – от 41 до 55 лет.