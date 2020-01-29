Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Фото: TASS/AP Photo/Markus Schreiber

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор. Сотни снимков, с которыми несколько лет работал узкий круг исследователей, передали в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.

Снимки сделаны бывшим заместителем коменданта Собибора Йоханнесом Ниманом. Также в коллекции присутствуют фотографии, на которых изображен сам эсэсовец, любивший фотографироваться на рабочем месте.

Среди снимков есть фотоотчеты о поездке группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, фотографии Нимана во время службы в других лагерях, снимки с видами Собибора и бытовых сцен жизни лагеря, портреты охранников и снимки заключенных.

До обнаружения коллекции, которую историкам передал внук Нимана, были известны только две фотографии Собибора. Снимки позволили исследователям больше узнать о жизни в Собиборе и опознать некоторых охранников.

14 октября 1943 года во время восстания в Собиборе Ниман был убит одним из советских военнопленных. Часть заключенных сбежали, остальных немцы уничтожили, а сам лагерь был разрушен. Фотографии Нимана нацистские власти передали его вдове.

В июне 2019 года умер последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд. Красноармейцу, который в 1943 году сражался с эсэсовскими охранниками, было 96 лет.