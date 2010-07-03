Умер последний участник восстания в "Собиборе"

Умер последний участник восстания в нацистском концлагере "Собибор" Семен Розенфельд. Воину-красноармейцу, который в 1943 году сражался с эсэсовскими охранниками вместе с Александром Печерским, было 96 лет.
"Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников "Собибора". Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания", – передает РИА Новости заявление пресс-секретаря МИД Израиля Эммануэля Нахшона.
Ранее в США умерла одна из последних участниц восстания в лагере смерти "Собибор" Сельма Энгель-Вейнберг. Ей так же, как Розенфельду, было 96 лет.
Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Предводителем восстания был советский офицер Александр Печерский.
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