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Москва 24

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Общество

05:08

Около 90% московских школьников посещает кружки и секции

общество город образование

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Доля столичных школьников, получающих дополнительное образование в кружках и секциях, превышает 88 процентов. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Павел Карпов.

По его словам, речь идет о порядка 1,3 миллиона учеников. Карпов добавил, что "важно не привязываться к конкретному учреждению, а смотреть на возможности образовательных программ. "И таких у нас в городе более 130 тысяч", – цитирует чиновника Агентство "Москва".

Он напомнил, что в Москве развивается дополнительное образование технического и научной направленности, широко представлены художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное направление.

Около 2,7 тысячи московских школьников ранее выбрали занятия в спортивных секциях и фитнес-клубе вместо уроков физкультуры. Это почти половина учащихся 10-11-х классов из 18 школ, участвующих в пилотном проекте "Урок-секция".

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