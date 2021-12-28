Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ превысил 60%

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится во всех регионах страны.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ в августе 2020 года. Также в стране есть вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Позднее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".

Препарат для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно был зарегистрирован в России 24 ноября. "Спутник М" является двухкомпонентной вакциной, уколы производятся с разницей в 21 день.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России необходимо поднять до 90%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.

