Кожную сыпь пока рано называть симптомом "Омикрона" – иммунолог

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что конкретные виды сыпи пока рано считать распространенным симптомом "Омикрон"-штамма коронавируса.

Ранее британские СМИ сообщили, что при заражении новым штаммом на теле может появиться кожная сыпь. Покраснения при этом у разных пациентов отличаются. Одни говорят о сильном зуде, другие, что припухлости их никак не беспокоят. Авторы работы полагают, что такой симптом может появиться на начальной стадии заражения.

По словам Крючкова, разговоры о кожной сыпи как о признаке заражения коронавирусом были и раньше. Однако у заболевших он проявлялся крайне редко, отметил эксперт.

"Сейчас в значительной степени начинают заболевать более молодые люди и те, у кого есть иммунитет к инфекции. Это приводит к тому, что болезнь протекает легче. В результате меняется симптоматика. Все стали обращать внимание на кожную сыпь, потерю аппетита. Потому что при тяжелых симптомах, таких как температура 39, ломота, резкая слабость, такие признаки считают сопутствующими", – объяснил иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Кожная сыпь – не самый частый симптом. Не так, что даже хотя бы у половины заболевших она наблюдается. Такого же нет. Из тех сведений, которые есть, сыпь остается редким симптомом.

Крючков напомнил, что кожная сыпь может проявляться и при других вирусных инфекциях. В совокупности с тем, что большинство людей заболевают коронавирусом без покраснений на теле, на данный момент этот симптом нельзя назвать характерным для COVID-19, сказал собеседник Москвы 24. При этом он допустил, что в будущем при должных доказательствах один из видов сыпи может стать признаком инфекции.

"Сыпь бывает разной. Она отличается по локализации, проявлениям, времени возникновения, темпам распространения. Поэтому любая сыпь, которая возникла на теле, не может быть подозрением на коронавирус", – говорит Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Возможно, конкретный вид сыпи в будущем может стать одним из симптомов, при котором есть подозрение на инфекцию. Для этого нужны соответствующие данные и исследования. Но пока такой информации нет. Возможно, кто-то из ученых над этим работает.

Ранее гендиректор крупной южноафриканской медицинской страховой компании Райан Роуч предупредил о симптоме, который способен появиться еще до проявления первых признаков заболевания "Омикрон"-штаммом. По словам эксперта, необходимо обратить внимание на беспричинную хрипоту в голосе.

