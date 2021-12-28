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12:07

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Эксперт по трудовому праву не поддержала идею включить новогодние каникулы в отпуска

"Встанет торговля": нужно ли включать новогодние каникулы в отпуска россиян
общество эксклюзив

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что предложение Владимира Жириновского включить новогодние каникулы в отпуска граждан вряд ли будет реализовано.

Ранее лидер партии ЛДПР выступил за отмену общих новогодних праздников. По его мнению, этот период времени связан с экстремальным скачком смертности. Поэтому Жириновский считает целесообразным добавить всем россиянам к 28 обычным отпускным дням еще 15, чтобы они сами выбрали, когда их взять.

С технической точки зрения это достаточно сложно реализуемо. Потому что у нас в Трудовом кодексе конкретно прописаны праздничные дни. И вероятность того, что будут меняться годами устоявшиеся новогодние праздничные дни с 1 по 8 января, достаточно низка.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

"Сейчас именно работодатель решает в общем случае, когда работнику идти в отпуск, когда у него выходные. А работник при приеме на работу соглашается на эти условия или не соглашается", – поясняет Яковлева.

Поэтому, по словам эксперта, если предложение Жириновского все же удастся реализовать, могут возникнуть проблемы на производстве.

"Мы фактически перевернем эту конструкцию, и получится, что, по сути, работодателю, организации, предпринимательству будет достаточно сложно организовывать свой бизнес и работу, если вдруг весь его персонал в один день на основании этих нововведений решит пойти отдохнуть", – подчеркнула эксперт.

То есть встанет производство, встанет торговля и так далее. Переворачивать эту конструкцию – это не совсем логично
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Ранее руководитель кадровой практики юридической фирмы Аида Ибрагимова рассказала, кому не дадут выходной 31 декабря. По словам эксперта, работать в этот день придется гражданам, которые трудятся по скользящему и сменному графику.

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