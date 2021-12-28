Эксперт по трудовому праву не поддержала идею включить новогодние каникулы в отпуска

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что предложение Владимира Жириновского включить новогодние каникулы в отпуска граждан вряд ли будет реализовано.
Ранее лидер партии ЛДПР выступил за отмену общих новогодних праздников. По его мнению, этот период времени связан с экстремальным скачком смертности. Поэтому Жириновский считает целесообразным добавить всем россиянам к 28 обычным отпускным дням еще 15, чтобы они сами выбрали, когда их взять.
"Сейчас именно работодатель решает в общем случае, когда работнику идти в отпуск, когда у него выходные. А работник при приеме на работу соглашается на эти условия или не соглашается", – поясняет Яковлева.
Поэтому, по словам эксперта, если предложение Жириновского все же удастся реализовать, могут возникнуть проблемы на производстве.
"Мы фактически перевернем эту конструкцию, и получится, что, по сути, работодателю, организации, предпринимательству будет достаточно сложно организовывать свой бизнес и работу, если вдруг весь его персонал в один день на основании этих нововведений решит пойти отдохнуть", – подчеркнула эксперт.
Ранее руководитель кадровой практики юридической фирмы Аида Ибрагимова рассказала, кому не дадут выходной 31 декабря. По словам эксперта, работать в этот день придется гражданам, которые трудятся по скользящему и сменному графику.
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