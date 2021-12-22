Юрист рассказала, сколько заплатят за работу в выходной, 31 декабря

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31 декабря 2021 года не будет выходным для сотрудников, которые работают по сменному и скользящему графику, например два дня через два или сутки через трое. Об этом Москве 24 рассказала руководитель кадровой практики юридической фирмы Аида Ибрагимова.

Она пояснила, что 31 декабря в текущем году является именно выходным днем, а не праздничным. Дело в том, что правительство России перенесло выходной день с воскресенья 3 января 2021 года на 31 декабря 2021 года.

Таким образом, воспользоваться выходным смогут сотрудники, работающие по графику пятидневной и шестидневной рабочей недели.





Аида Ибрагимова руководитель кадровой практики юридической фирмы Если по графику рабочий день сотрудника выпадает на 31 декабря 2021 года, то он обязан выйти на работу. Если сотрудник в этот день не выйдет на работу без уважительной причины, которой может считаться, например, оформление больничного листа, то такое отсутствие на работе расценят как прогул, за который к работнику могут применить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

Оплата работы в последний день текущего года зависит от графика, по которому работает сотрудник.

"Если сотрудник работает по сменному или скользящему режиму работы и по графику 31 декабря у него рабочий день, то оплачивается такая работа в одинарном размере", – пояснила Ибрагимова.

Например, если по графику ночная смена с 20:00 31 декабря 2021 до 08:00 1 января 2022 года с часовым перерывом, то работник получает зарплату за данную смену и дополнительно – за часы работы, которые приходятся на 1 января 2022 года. "В нашем примере 7 часов оплачиваются в повышенном размере как работа в праздничный день, 1 января 2022 года. Или работник может взять себе отгул", – добавила специалист.

К работе 31 декабря могут привлечь и сотрудников, работающих по календарю пятидневной или шестидневной рабочей недели. Однако в таком случае работу в выходной день компенсируют оплатой в повышенном размере или предоставлением отгула, заключила Ибрагимова.

В свою очередь, юрист Елизавета Насртдинова рассказала Москве 24, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Она добавила, что 31 декабря в обязательном порядке будут работать экстренные службы и коммунальщики: лифтеры, сотрудники газовых предприятий, сантехники. "В организациях, в которых предусмотрена непрерывная работа, также останутся на своих рабочих местах грузчики, операторы, сотрудники мест общественного питания и торговых предприятий", – сказала юрист.

В организациях, которые оказывают услуги по проведению праздников или мероприятий, в выходные дни можно привлечь сотрудников только в соответствии с условиями коллективного договора или другого акта работодателя, добавила Елизавета Насртдинова. Если в компании подобные документы отсутствуют, то привлечь сотрудника к работе можно только с его письменного согласия, заключила юрист.