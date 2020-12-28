В Москве подтверждено 6 253 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтверждено 6 253 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
За прошедшие 24 часа были госпитализированы 1 412 пациентов с COVID-19. Как уточняется, на ИВЛ находятся 534 человека.
Большая часть новых случаев – 38,2% – приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 30,6% составляют пациенты от 46 до 65 лет. Также коронавирус выявили у граждан в возрасте от 66 до 79 лет –13,8%. Кроме того, COVID-19 был зарегистрирован среди людей старше 80 лет – 5,3% и детей – 12,1%.
Все пациенты, а также люди, близко контактировавшие с ними, находятся под наблюдением специалистов.
С 28 декабря прививку против коронавирусной инфекции могут сделать москвичи старше 60 лет – они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19. Процедура разрешена на уровне Минздрава РФ. Также запись открыта для работников сферы ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудников органов охраны правопорядка, волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.
О том, что москвичи старше 60 лет смогут привиться от коронавируса, объявил мэр Москвы в своем блоге на персональном сайте. Он отметил, что "Спутник V" прошел испытания и был одобрен к использованию министерством здравоохранения.
В столице открыты 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. На вакцинацию приглашаются горожане старше 60 лет, а также граждане от 18 до 60 лет, работающие в вышеуказанных отраслях. Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC. Для подтверждения отраслевой принадлежности потребуется справка с места работы.
Москвичи старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса
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