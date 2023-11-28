Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 28 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 28 ноября, в столице прогнозируются облачная погода и небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 3 до минус 5 градусов, по области – от минус 3 до минус 8 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 11 градусов, а в Подмосковье – до минус 14 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в Москву нагрянет очередной южный циклон, а также ожидаются перепады температур.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве в результате аномальных снегопадов превысила 20 сантиметров.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 28 ноября