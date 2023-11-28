МЧС предупредило о штормовом ветре, способном нарушить жизнеобеспечение 15 регионов

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Непогода, порывы ветра до 30 метров в секунду и выпадение осадков до 25 миллиметров могут нарушить жизнеобеспечение жителей 15 регионов России в текущую неделю. Соответствующий прогноз представлен на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России.

В частности, подобное ухудшение обстановки возможно в следующих регионах: Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область, северная группа островов большой Курильской гряды, Челябинская область, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский край, Адыгея, Северная Осетия, Крым, а также Ростовская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Крыма и в Ялте по причине шторма объявили режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Сергей Аксенов объяснил введение режима ЧС "нарушением жизнедеятельности населения" по причине непогоды.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что шторм, который произошел 27 ноября на юге России, не связан с климатическим оружием.

Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября