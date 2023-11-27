Туристы не стали отказываться от поездок в регионы на юге России из-за шторма

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Москвичи и жители других регионов решили не сдавать билеты в направлении юга России из-за сильного шторма. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Да, береговая инфраструктура пострадала, но сами пансионаты и другие учреждения не разрушены. Тем более ситуация уже нормализуется: все разгребают, убирают, восстанавливают набережные", – отметил он.

При этом, как уточнил вице-президент союза, если люди пожелают отложить поездку, то в этом случае туроператоры пойдут навстречу клиентам. Туры могут отменить, заменить или перенести.

"Такие просьбы не массовые, а единичные. Подобная ситуация происходит не в первый раз: как только наступает ранняя зима или весна, возникают катаклизмы на Черном море", – отметил Барзыкин.

Кроме того, он добавил, что разгул стихии продолжается в основном один-два дня, а после ситуация стабилизируется, поэтому никаких серьезных последствий для туриндустрии не предвидится. Также вице-президент союза указал на низкий спрос из-за несезона.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий случилось отключение напряжения контактной сети на участке от Адлера до Хосты, на перегонах Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс на железнодорожные пути упали деревья, а в районе станции Лазаревская подмыло один из путей.

Для ликвидации стихии привлекли около 150 работников железной дороги. Всего было задержано около 50 поездов. В свою очередь, федеральная пассажирская компания вернет деньги или обменяет билеты пассажирам, чьи поезда отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдается шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Из-за непогоды около 1,2 миллиона жителей остались без электроэнергии. Из-за непогоды на юге РФ погибли 4 человека.



Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах РФ