Второй человек погиб во время шторма в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Тело еще одного погибшего во время шторма на Черном море обнаружили в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Мужчину обнаружили погибшим в Новороссийске", – уточнили в экстренных службах.

Таким образом, число погибших из-за непогоды в Крыму и Краснодарском крае возросло до 4 человек. До этого стало известно о том, что тело мужчины обнаружили в Сочи, еще одной жертвой шторма в Керченском проливе стал моряк. Кроме того, из-за непогоды погиб житель крымского села под Судаком.

Шторм на Черном море, обрушившийся на берега Крыма, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд вспомнил о похожей буре 14 ноября 1854 года, когда флотилия европейской коалиции в ходе Крымской войны потеряла 30 кораблей.

По его словам, улучшение погоды может наступить в четверг, 30 ноября.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии. А из-за шторма в районе Анапы на мель выбросило сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза.

Штормовое предупреждение в Москве действовало 27 ноября до 13:00