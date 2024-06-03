Глава РФС Дюков: Россию могут вернуть в турниры FIFA и UEFA осенью

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Сборная РФ и российские клубы могут вернуться на международные турниры уже осенью. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью ТАСС.

Как он утверждает, именно осенью взаимоотношения между РФС и FIFA с UEFA могут улучшиться. Сейчас, по словам Дюкова, в коммуникации с этими организациями у России присутствует пауза.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В июне этого года советник главы UEFA Йозеф Климент выразил надежду на то, что российские спортсмены в скором времени смогут принимать участие в международных матчах.

