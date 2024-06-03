АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за неисправности турбины

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Атомная электростанция "Олкилуото-3", расположенная на западе Финляндии, прервала работу 3 июня в 11:41 в связи с неисправностью турбины. Об этом сообщается на сайте компании Teollisuuden Voima, которая владеет АЭС.

По ее данным, инцидент не влияет на ядерную безопасность. В настоящее время устанавливается причина неполадок.

АЭС "Олкилуото-3" расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Станция производит примерно 30% электроэнергии, потребляемой в Финляндии.

Ранее "Олкилуото-3" временно останавливала работу в ноябре 2023 года из-за неисправности. Специалисты расследовали причины остановки, связанной с тест-проверками сетей около электростанции.