Астроном Кошман пообещала жителям земли редкое небесное явление

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Жители Земли смогут увидеть в небе Сатурн в конце июня – начале июля. Об этом в эфире радио КП сообщила астроном и научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, 3 июня в Солнечной системе начался парад планет, которые будут находиться вблизи светила по одну сторону, однако с Земли наблюдать явление полностью не удастся.

"Это невидимый парад планет. Мы его не увидим в любых широтах. Яркий солнечный свет будет закрывать. Почему так происходит? Да потому что лето – июньские ночи у нас короткие. Они длятся час, не больше", – объяснила эксперт.

Как отметила астроном, Юпитер прошел соединение с Солнцем, он находился по левую сторону, а после 18 мая перешел на правую. К концу июня – в июле планета появится в небе и ее будет видно, сказала Кошман.

Вместе с тем она призвала не верить, что парад планет может привести к катаклизмам на Земле. Однако определенное влияние Солнце может оказать, указала собеседница радио.

"Светило проходит пик своей активности, происходят достаточно мощные солнечные вспышки. Май месяц показал именно это, и хорошо, что не все последствия солнечных вспышек долетают до Земли", – добавила она.

Ранее сообщалось, что вспышка самого высокого класса мощности Х произошла на Солнце 27 мая. Она продолжалась 36 минут и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

