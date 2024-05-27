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27 мая, 11:39

Наука

Вспышка самого высокого класса мощности произошла на Солнце 27 мая

Фото: depositphotos/KrisCole

Вспышка самого высокого класса мощности Х была зафиксирована на Солнце 27 мая. Об этом ТАСС сообщили ученые из Института прикладной геофизики.

"В 10:08 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.9 продолжительностью 36 минут", – рассказали научные сотрудники.

Они также уточнили, что эта солнечная активность послужила причиной нарушений коротковолновой радиосвязи.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения ученые условно разделяют солнечные вспышки на пять классов: A, B, C, M и X. Так, вспышка, которой присваивается минимальный класс A0.0, обладает мощностью излучения на орбите Земли, равной 10 нановатт на квадратный метр. Каждый следующий класс подразумевает увеличение мощности солнечной активности в 10 раз.

Зачастую подобные вспышки приводят к выбросам солнечной плазмы. Если ее облака достигают поверхности Земли, они могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что 14 мая на Солнце были зафиксированы две вспышки. Первая из них произошла в 05:09, а вторая – в 15:55 по московскому времени. Ее отнесли к классу X1.2. Она продолжалась 25 минут и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Однако ученые пришли к выводу, что уровень опасности потоков энергичных протонов после нее остался на минимальном уровне.

Ученые зафиксировали солнечную вспышку утром 14 мая

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