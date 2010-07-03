Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

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Число изучающих русский язык иностранцев сократилось почти в два раза за постсоветский период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра социологических исследований, подведомственного Минобрнауки.

В настоящее время русский язык занимает десятое место по распространению в мире. Его используют в 27 странах. При этом в начале 1990-х годов русский язык изучали 74 миллиона человек, а к 2018 году этот показатель сократился до 38 миллионов человек.

Значительно меньше интересоваться русским языком стали жители Восточной Европы. В этом регионе к 2015 году оставалось 8 миллионов русскоговорящих (38 миллионов в 1990 году. – Прим. ред.). Чуть выросло число владеющих русским в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее заместитель председателя столичного парламента Николай Губенко предложил штрафовать граждан за нарушение норм русского языка. По словам депутата, сейчас никакой ответственности за искажение русского языка не предусмотрено.

До этого Владимир Путин поручил разработать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для соблюдения в государственных структурах и СМИ. Глава государства отметил, что перед ними стоит цель – это сформировать активную и целостную языковую политику, которая сохранит русский язык в России и во всем мире.

