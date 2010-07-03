В Мосгордуме предложили предъявить более строгие требования к речи телеведущих

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Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая предложила предъявлять более строгие требования к речи теле- и радиоведущих. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, некоторые СМИ допускают большое число ошибок. Этим они нарушают закон о государственном языке. При этом в законодательстве не указаны "меры воздействия" на ведущих, которые не соблюдают в своей речи нормы русского литературного языка. Эту ситуацию необходимо исправлять.

"Что касается грамматических ошибок в речи ведущих и на телеканалах, то здесь, конечно, нужно предъявлять более строгие требования к ним", – отметила депутат.

Ранее заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова рассказала, что десятку самых "позорных" речевых ошибок возглавило неправильное ударение в слове "звонит". По ее словам, неправильное ударение в этом слове мгновенно выдает некультурного человека.

На втором месте оказалось использование просторечий "ихний" и "евонный". А замыкает тройку лидеров антирейтинга употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть".

