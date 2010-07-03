За нарушение норм русского языка предложили штрафовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя столичного парламента Николай Губенко предлагает штрафовать граждан за нарушение норм русского языка. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В нашей стране никакой ответственности за искажение русского языка, как государственного, законодательством не предусмотрено, поэтому необходимо ввести ответственность за нарушение норм современного русского языка при его использовании в качестве государственного, в том числе совершенное путем использования иностранных слов и выражений", – отметил Губенко.

Депутат напомнил, что ранее Госдума приняла закон, запрещающий чиновникам оценивать экономические показатели России в долларах и евро. Он заявил, что "нечто подобное" необходимо ввести и в языковой политике. По его словам, необходимо указом президента определить систему мер, которую будут выполнять Минкультуры и Минпросвещения.

Он также считает нужным ввести запрет на участие в мероприятиях, где участники используют жаргонные выражения, для государственных чиновников. Помимо этого, Губенко считает необходимым обязать органы образования и культуры исключить из употребления в подведомственных заведениях заимствованную лексику, не являющуюся необходимой.

До этого Владимир Путин поручил разработать единый корпус словарей, нормы которых станут обязательными для соблюдения в государственных структурах и СМИ. Глава государства отметил, что перед ними стоит цель – это сформировать активную и целостную языковую политику, которая сохранит русский язык в России и во всем мире.

