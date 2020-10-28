Вирусолог объяснил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

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На снижение количества новых случаев коронавируса в Москве повлияли в основном введенные ограничения. При этом случайные воздействия не исключаются, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Возможно, сказывается то ужесточение мероприятий, которое 15 числа было введено", – отметил Альтштейн.

По словам вирусолога, в настоящее время наступает конец инкубационного периода вируса и прослеживается спад выявляемых случаев. При этом специалист усомнился в том, что на снижение числа подтверждений COVID-19 могла повлиять погода.

"Когда идет эпидемия, вы считаете все эти случаи, записываете их, тут может быть и человеческий фактор", – обратил внимание вирусолог.

За сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавируса. За минувшие 24 часа зафиксировано 346 летальных исходов. В Москве за прошедший день зарегистрировали 3 670 новых случаев COVID-19.