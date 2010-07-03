Эксперт рассказал, при каких условиях в России возможно разрешить эвтаназию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью Москве 24 оценил, возможно ли в России разрешить возможность проведения эвтаназии. По его словам, прямо сейчас у нас, скорее всего, не разрешат эвтаназию, потому что противников этого решения всегда было очень много, включая церковь. Тем не менее эксперт пояснил, при каких условиях это может быть допустимо.

"Я считаю, что эвтаназия должна быть разрешена, но под несколькими условиями: чтобы она служила механизмом помощи людям. Сейчас я уверен, что первыми, кто подпишет разрешение на эвтаназию, будут люди, которые мучаются от боли и которым все еще можно помочь, но они не получают необходимых обезболивающих. Механизм эвтаназии нужен для того, чтобы мы обратили внимание на тех людей, которые страдают и которым нужно помочь", – отметил специалист.

Саверский подчеркнул, что если есть люди, которым нельзя помочь, то этот факт должна устанавливать комиссия врачей. Должен быть неврологический статус, что у пациента боль, которую нельзя убрать никакими медицинскими способами.





Александр Саверский президент Лиги защитников пациентов Единственным возможным основанием для эвтаназии является некупированная боль, ее нельзя убрать. Комиссия врачей должна дать заключение о том, что человек постоянно испытывает эту боль, а помочь ему нельзя. Решение об эвтаназии должно принадлежать самому человеку.



Ранее глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что "само население должно решать" вопрос об уместности запрета или разрешения на эвтаназию.

В свою очередь, Русская православная церковь резко высказалась против процедуры добровольного ухода из жизни. Представители РПЦ уверены, что современная медицина способна поддерживать уровень жизни людей на высоком уровне.

В Кремле же сообщили, что не имеют сформулированной позиции по поводу возможности проведения референдума о разрешении эвтаназии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что по теме потенциального референдума обсуждений не проводилось. "В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне неизвестно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет", – заявил Песков.

Летом закон об эвтаназии впервые применили в Австралии. Пока законодательная норма на этот счет действует только в штате Виктория.