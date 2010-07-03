Эксперт рассказал, как семьи могут узнать о положенных льготах

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Москвой 24 высказала свое мнение относительно того, что в России треть семей не пользуется положенными льготами. Эксперт оценила, из-за чего это может происходить.
"Это связано с тем, что сейчас существует очень много льгот на региональном уровне, а не на федеральном, которые более-менее прописаны и являются основными, то есть мелкие пособия и льготы, которые предоставляется на местном уровне в субъектах РФ. Проблема в том, что многие граждане действительно о них даже не подозревают", – говорит специалист.
Леткова отметила, что у нас не существует системного каталога, из которого граждане могут о чем-то узнать, поэтому о таких льготах, как бесплатные билеты и подарки к Новому году, люди просто не подозревают. "Эта проблема связана с тем, что просто нет оповещения", – подчеркнула она.
Эксперт предложила, как можно было бы решить этот вопрос.
Ранее стало известно, что около трети семей с детьми в России не знают о положенных по закону льготах и не пользуются ими. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общественной палаты.
Наиболее невостребованными льготами стали налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи и выставки.
Опрошенные изданием эксперты предположили, что результаты опроса говорят о неэффективности социальной политики в отношении многодетных семей. "Все семьи с детьми-инвалидами есть в реестре инвалидов. И если через эту систему не проинформировали людей, зачем тогда мы тратим такие деньги на создание цифровых платформ?" – отметила проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
Директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина предположила, что льготы могут не получать до 60 процентов семей с детьми, поскольку органы социальной опеки не информируют граждан должным образом.
Изменить ситуацию помогут анонсированные летом 2019 года на портале госуслуг суперсервисы, считают в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила идею тестировать школьников на психологическую склонность к наркозависимости. По ее мнению, такая инициатива заслуживает внимания, однако надо выработать правильный подход для применения подобной методики.
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