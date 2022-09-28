Юрист объяснил решение ФССП приостановить взыскание долгов с мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, зачем Федеральная служба судебных приставов (ФССП) решила приостановить взыскание долгов с мобилизованных граждан. Об этом пишет RT.

Специалист отметил, что это решение было принято в рамках проводимой государством политики по предоставлению различных гарантий для граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

"Таким образом создаются все условия для того, чтобы гражданин мог спокойно и осознанно отдать свой долг Родине и исполнить свою почетную конституционную обязанность", – добавил он.

Ранее ФССП заявила о приостановке дел по взысканию долгов с подпавших под мобилизацию граждан. Проходящему военную службу должнику необходимо направить просьбу судебному приставу – исполнителю, который примет решение о полной или частичной приостановке производства.

Данные заявления могут быть поданы непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан

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