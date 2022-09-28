В РФ за сутки выявили 40 017 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 300 человек. При этом увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах, снижение – в 49, ситуация не изменилась в двух регионах.

Выздороветь удалось 61 515 жителям РФ, скончались 111 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ был выявлен 20 909 731 случай заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 054 человека.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.



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