Врач-ортопед посоветовал мобилизованным следить за ногами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Врач-ортопед Андрей Литвиненко посоветовал мобилизованным гражданам держать ноги в тепле и сухости. По его словам, нужно следить за правильным надеванием носков, так как в месте образовавшейся складки может образоваться мозоль, сообщает News.ru.
Врач также подчеркнул, что обувь нужно покупать по размеру.
"Ноги стоит обрабатывать чем-то спиртосодержащим или детскими (увлажняющими) кремами. На крайний случай для обработки трещин подойдет и подсолнечное масло. Также при появлении возможности помыть ноги стоит ей незамедлительно воспользоваться, а также стараться давать ногам отдых, располагая их выше пояса", – рассказал Литвиненко.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, тот, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будет проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Врач из Москвы рассказала о решении мобилизоваться добровольно
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