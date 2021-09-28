В России выявили 21 559 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 21 559 новых случаев коронавируса. При этом в 1 709 (7,9%) случаях не было выявлено клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 2 541 новый случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 530, в Московской области – 1 450, в Самарской области – 586, в Воронежской области – 551, в Нижегородской области – 546, в Свердловской области – 518, в Ростовской области – 483, в Пермском крае – 473, в Башкирии – 384.
Всего в РФ зарегистрировано 7 464 708 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области и Бурятии.
За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 852 человека. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончался 205 531 человек.
При этом за сутки выписали 17 368 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 635 485 человек.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее рассказал, какие категории граждан могут заболеть COVID-19 после профилактической прививки.
Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также те, кто допустил большой перерыв между первым и вторым уколами.
The Lancet распустил группу ученых, выяснявших происхождение COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: