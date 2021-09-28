В России выявили 21 559 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 21 559 новых случаев коронавируса. При этом в 1 709 (7,9%) случаях не было выявлено клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 2 541 новый случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 530, в Московской области – 1 450, в Самарской области – 586, в Воронежской области – 551, в Нижегородской области – 546, в Свердловской области – 518, в Ростовской области – 483, в Пермском крае – 473, в Башкирии – 384.

Всего в РФ зарегистрировано 7 464 708 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области и Бурятии.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 852 человека. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончался 205 531 человек.

При этом за сутки выписали 17 368 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 635 485 человек.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее рассказал, какие категории граждан могут заболеть COVID-19 после профилактической прививки.

Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также те, кто допустил большой перерыв между первым и вторым уколами.

