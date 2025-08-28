Дни открытых дверей пройдут в новом комплексе детской больницы святого Владимира

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дни открытых дверей пройдут с 2 по 11 сентября в новом корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы впервые открываем двери корпуса, чтобы москвичи могли сами узнать, благодаря чему медпомощь маленьким жителям столицы выходит на новый уровень качества и комфорта. А юных посетителей ждут уникальные экскурсии с яркими представлениями и призами", – рассказала вице-мэр.

В будни экскурсии пройдут с 14:00 до 18:20, в выходные – с 10:00 до 18:20. Вход свободный, однако предварительно необходимо будет зарегистрироваться.

В ходе экскурсий детям в игровой форме расскажут, как необходимо следить за своим здоровьем, а также почему важно правильно питаться и заниматься спортом. По словам Раковой, цель данных экскурсий – помочь малышам преодолеть свой страх перед врачами и сформировать правильное отношение к здоровью.

"В Москве живут более 2,5 миллиона детей, и забота о самом ценном – здоровье будущего поколения – несомненный приоритет столицы", – подчеркнула заммэра.

Она отметила, что в новом корпусе больницы было оборудовано 15 операционных, центр гравитационной хирургии крови, а также палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей. В комплексе были также предусмотрены игровые зоны, комнаты отдыха и доступная навигация, чтобы процесс лечения проходил для детей в спокойной и доброжелательной обстановке.

В свою очередь, руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров заявил, что в ходе строительства комплекса специалисты применили энергоэффективные технологии и задействовали современные архитектурные решения. По его словам, одной из ключевых особенностей корпуса является три стеклянных атриума высотой более 30 метров, создающих светлое и открытое пространство.

"Внутри оборудовали все с учетом медицинской логистики, благодаря чему диагностические и лечебные процедуры будут проводиться под одной крышей, а пациенты могут не перемещаться между корпусами. На крыше разместили вертолетную площадку, позволяющую доставлять экстренных пациентов", – заключил Александров.

Между тем за последние пять лет в Москве реконструировали и построили более двух миллионов квадратных метров медицинских объектов. В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов в больницах. Работы будут выполнены с минимальным воздействием на деятельность самих лечебных учреждений. Уже после ремонта корпуса станут соответствовать современным стандартам столичной медицины.

