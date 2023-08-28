В России хотят предусмотреть штрафы за незаконные экскурсии

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Осенью в Госдуму планируют внести поправки, устанавливающие запрет на незаконную работу гидов, не подтвердивших квалификацию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по туризму Сергея Кривоносова.

Отмечается, что для продолжения работы экскурсоводам необходимо подтвердить свою квалификацию до 1 июля 2024 года.

Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента РФ еще марте 2021 года, однако тогда правительство отправило его на доработку, хоть и не имело серьезных возражений.

Как пишет издание, обсуждение этой инициативы снова началось после смертельного инцидента в коллекторе Неглинки в Москве. При этом о разрешении работы диггеров и допуске людей к подземным коммуникациям речи не идет.

"Важной проблемой <...> остается то, что <...> даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для таких (подземных. – Прим. ред.) экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие" <...> места. Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы <...> обязаны предотвратить", – сказал Кривоносов.

Изначально законопроектом предусматривались штрафы в 3–5 тысяч рублей для гидов без аттестата. Юрлиц и должностных лиц за оказание экскурсий без соответствующей документации предлагалось штрафовать на 5–30 тысяч рублей. В случае с инструкторами-проводниками наказание должно было быть еще строже. Сейчас идут консультации относительно новых размеров штрафов.

На прошлой неделе восемь человек погибли во время экскурсии по подземных коллекторам в Москве. Группа пропала во время сильного ливня. Тела первых двух пропавших – 40-летнего мужчины и девочки – обнаружили в Москве-реке 21 августа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



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