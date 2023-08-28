Москвичам рассказали о погоде 28 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 28 августа, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Он отметил, что переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Синоптик считает, что в свои права осень вступит лишь к середине сентября.

До этого сообщалось, что 1 сентября в Москве воздух может прогреться до 30 градусов. По словам синоптиков, такой температурный фон на 5–7 градусов превышает норму климата.



Синоптики прогнозируют заметное потепление в Москве