Дым от рязанских пожаров объяснили "плановыми отжигами" при тушении

Фото: МЧС России

Задымленность от лесных пожаров в Рязанской области связана с борьбой с огнем методом встречного отжига, заявил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.

"Сегодня будут продолжаться опять плановые отжиги, и в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами", – приводит РИА Новости его слова.

Замглавы ведомства отметил, что на некоторых направлениях отжиги производятся для перестраховки во избежание возможного возникновения очагов пожаров га определенных участках.

По его словам, в настоящее время пожар локализован и контролируем.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Рязанской области увеличилась за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров на территории пяти муниципальных образований. До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

