Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая облачная погода ждет москвичей в выходные, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 29 августа, температура ночью составит 12–14 градусов, днем воздух прогреется до 20–22. Ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, в дневное время ускорится до 6–11 метров в секунду, а направление поменяется на южное, юго-западное. Ночью прогнозируется кратковременный дождь, позже он прекратится. Атмосферное давление – 742–746 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 30 августа, ночью столбики термометров останутся на тех же отметках, однако позднее потеплеет до 23–25 градусов. Местами возможны небольшие дожди. В ночное время ветер южного, юго-западного направления подует со скоростью 2–7 метров в секунду, днем – 5–10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 746–747 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета окажется аномально жарким. Температура поднимется до 30 градусов – это выше нормы приблизительно на 6 градусов. В то же время синоптик добавил, что уже во вторник, 1 сентября, столбики термометров опустятся до 20–25 градусов.

Центр погоды "Фобос" сообщил, что осень придет в город с задержкой. Там уточнили, что метеорологическая осень начинается при показателях в 15 градусов и ниже. Обычно в столице такая погода устанавливается в последние дни августа, но в этом году она придет с опозданием на три недели, объяснили в "Фобосе".

Вильфанд заявил, что на европейской части России в сентябре будет тепло. Он отметил, что температура воздуха будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.