Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице в ближайшее время ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.
"В ближайший час и до 21:00 часа 28 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины под деревьями.
Ранее метеорологи рассказали, какая осень ждет столицу. Согласно прогнозам, она стартует с высоких температурных показателей, больше характерных для летнего сезона, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Кроме того, синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные. В субботу в Москве будет около +20... +22 градусов, местами могут пройти кратковременные дожди.
"Утро": жителей столицы предупредили о грозе в пятницу
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