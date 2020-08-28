Жителей столицы предупредили о грозе в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная погода с кратковременными дождями прогнозируется в столице 28 августа. Также ожидаются грозы. В этот день столбики термометров москвичей покажут до плюс 21 градуса, приводит РИА Новости заявление ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
"Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице – 19–21, по области – 18–23", – поделился он.
По словам синоптика, в пятницу будет южный с переходом на западный ветер, скорость которого не превысит восьми метров в секунду.
При грозе будет порывистый ветер, предупредил Синенков. Атмосферное давление в городе, как прогнозируется, составит 740 миллиметров ртутного столба. Данный показатель окажется ниже нормы.
Ранее метеорологи рассказали, какая осень ждет столицу. Согласно прогнозам, она стартует с высоких температурных показателей, больше характерных для летнего сезона, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Кроме того, синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные. В субботу в Москве будет около +20... +22 градусов, местами могут пройти кратковременные дожди.
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